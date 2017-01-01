Что такое МРТ?

Способ диагностики, использующий магнитное поле для диагностики организма. Пациент укладывается на транспортер, который перед исследованием перемещается под магнитную установку. Последняя испускает магнитное поле, и атомы водорода в организме пациента начинают издавать импульсы и принимают определенную последовательность. Поведение атомов фиксируется томографом и на их основе делается вывод о состоянии здоровья органов.

Чтобы быстро и качественно вылечить заболевание, нужно вовремя его продиагностировать современным и информативным способом. К таковым относится магнитно-резонансная томография, которую можно сделать в медицинском МРТ-центре Забота в Казани.

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