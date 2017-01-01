ПН-ВС 07:00-23:00 г. Казань, ул. Товарищеская 25б
zabotamed@mail.ru
+7 843 210 12 92
Записаться на прием

Скидка на МРТ на новом оборудовании 15%
* При записи к травматологу и неврологу
с пятницы по воскресенье
*действует на дневные посещения
Помогаем беречь ваше здоровье
Скидка в честь открытия 10%
Врачи эксперты в МРТ со стажем более 15 лет

Круглосуточно и без выходных

Новое профессиональное оборудование

Профильные специалисты с многолетним опытом

Доступные цены

Скидка 5% пенсионерам, медработникам и инвалидам

Магнитно-резонансная томография (МРТ) в Казани

МРТ головного мозга

МРТ гипофиза

МРТ позвоночника

МРТ сосудов

МРТ мягких тканей

МРТ брюшной полости

МРТ суставов

МРТ органов малого таза

Невролог

Дополнительно

Наши врачи

Все специалисты

Захарова Марина Геннадьевна

Врач - терапевт/17 лет

Сафин Руслан Ильсурович

Врач – рентгенолог/9 лет

Шарафеев Эмиль Фидаилевич

Врач-рентгенолог/25 лет

Гизатулина Диляра Алмазовна

Врач - рентгенолог/13 лет

Зарипова Ландыш Рафаилевна

Невролог /14 лет

Исмагилов Ильнар Рафикович

Врач - рентгенолог /6 лет

Митрофанов Алексей Алексеевич

Невролог /29 лет

Мабенджиев Эдисон Алексеевич

Врач-рентгенолог/7 лет

Билалова Камилла Робертовна

Врач – рентгенолог/4 года

Билалова Камилла Робертовна

Врач – рентгенолог/4 года

Что такое МРТ?

Способ диагностики, использующий магнитное поле для диагностики организма. Пациент укладывается на транспортер, который перед исследованием перемещается под магнитную установку. Последняя испускает магнитное поле, и атомы водорода в организме пациента начинают издавать импульсы и принимают определенную последовательность. Поведение атомов фиксируется томографом и на их основе делается вывод о состоянии здоровья органов.

Чтобы быстро и качественно вылечить заболевание, нужно вовремя его продиагностировать современным и информативным способом. К таковым относится магнитно-резонансная томография, которую можно сделать в медицинском МРТ-центре Забота в Казани.

В нашей клинике работают опытные врачи-рентгенологи и чувствительная медицинская техника. А наши пациенты получают индивидуальный подход и точные результаты без вреда для здоровья.

Подробнее

Преимущества

  • Универсальность. С помощью МРТ можно не только проводить диагностику, но и контролировать лечение и даже ход операции.
  • Отсутствие ионизирующего излучения, позволяющее проводить процедуру без ограничений по количеству.
  • Безопасность по сравнению с другими способами. МРТ можно назначить ребенку, пожилому человеку, беременным на поздних сроках.
  • Комбинация результатов томографа с работой компьютера дает результаты высокой точности.

Цену на услугу МРТ с контрастом в платной клинике «Забота», как и на обычную томографию, можно уточнить в прайс-листе МРТ-центра.

Показания

Сделать магнитно-резонансную томографию в центре диагностики стоит для исследования следующих органов:

  • Костей, суставов.
  • Позвоночника.
  • Головного и спинного мозга.
  • Сосудов головы и шеи.
  • Органов брюшной полости и малого таза.

Продолжительность процедуры – от 15 до 60 минут, зависит от исследуемого органа или участка организма. Если необходима повышенная точность, процедура делается с контрастом.

Как пройти обследование?

Если Вы хотите пройти МРТ в диагностическом центре по адресу: Товарищеская, 25Б, записаться на прием можно одним из способов:

  • Звонок оператору по телефону: +7(843)-212-32-83
  • Заполнение формы на сайте

Мы работаем круглосуточно, расположены в удобном месте с бесплатной парковкой. Мы предоставляем готовое заключение и CD-запись исследования уже через 15-20 минут.

Оставьте заявку для записи на прием

Мы сами свяжемся с вами и организуем прием у профильного специалиста на удобную для вас дату
Без очередей
Без стресса
В удобное для вас время

Отправьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Отзывы пациентов

Смотреть все
Альбина
Достоинства: Современное оборудование
Недостатки: Нет
Комментарий Ходили на МРТ. Оборудование современное. Персонал вежливый. Есть отдельная комната ожидания, можно попить чай или кофе из Кофемашины.
Диляра Г.
Достоинства: Высокое качество обслуживания
Недостатки: Нет
Комментарий Очень сильно болела спина. Решила сделать мрт всего позвоночника, позвонила, мне быстро подобрали удобное время! В клинике чисто, свежие цветы, врачи и администраторы вежливые, отзывчивые! Буду советовать знакомым.
Ильшат И.
Достоинства: Профессионализм
Недостатки: Нет
Комментарий Отличные квалифицированные врачи, медсестры и операторы. Мне очень понравилось. Побольше бы таких хороших понимающих людей . Вежливо отвечают на вопросы. Спасибо всему коллективу.
Александр А
Достоинства: Хорошее медучреждение
Недостатки: Нет
Комментарий Добротный томограф и специалисты описывающие МРТ обследование. Чисто, уютно, комфортно. Хороший и толковый невролог. Всему персоналу данного учреждения большое спасибо!
Илюза М.
Достоинства: Приветливый персонал
Недостатки: Нет
Комментарий Ходила на мрт гипофиза с контрастом, персонал очень приветливый, большего всего понравился то ли медбрат, то ли врач, который вводил контраст, совсем не почувствовала даже иглу в вене, руки золотые, очень спокойно общался, спрашивал про самочувствие