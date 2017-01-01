Магнитно-резонансная томография (МРТ) в Казани
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Что такое МРТ?
Способ диагностики, использующий магнитное поле для диагностики организма. Пациент укладывается на транспортер, который перед исследованием перемещается под магнитную установку. Последняя испускает магнитное поле, и атомы водорода в организме пациента начинают издавать импульсы и принимают определенную последовательность. Поведение атомов фиксируется томографом и на их основе делается вывод о состоянии здоровья органов.
Чтобы быстро и качественно вылечить заболевание, нужно вовремя его продиагностировать современным и информативным способом. К таковым относится магнитно-резонансная томография, которую можно сделать в медицинском МРТ-центре Забота в Казани.
В нашей клинике работают опытные врачи-рентгенологи и чувствительная медицинская техника. А наши пациенты получают индивидуальный подход и точные результаты без вреда для здоровья.
Преимущества
- Универсальность. С помощью МРТ можно не только проводить диагностику, но и контролировать лечение и даже ход операции.
- Отсутствие ионизирующего излучения, позволяющее проводить процедуру без ограничений по количеству.
- Безопасность по сравнению с другими способами. МРТ можно назначить ребенку, пожилому человеку, беременным на поздних сроках.
- Комбинация результатов томографа с работой компьютера дает результаты высокой точности.
Цену на услугу МРТ с контрастом в платной клинике «Забота», как и на обычную томографию, можно уточнить в прайс-листе МРТ-центра.
Показания
Сделать магнитно-резонансную томографию в центре диагностики стоит для исследования следующих органов:
- Костей, суставов.
- Позвоночника.
- Головного и спинного мозга.
- Сосудов головы и шеи.
- Органов брюшной полости и малого таза.
Продолжительность процедуры – от 15 до 60 минут, зависит от исследуемого органа или участка организма. Если необходима повышенная точность, процедура делается с контрастом.
Как пройти обследование?
Если Вы хотите пройти МРТ в диагностическом центре по адресу: Товарищеская, 25Б, записаться на прием можно одним из способов:
- Звонок оператору по телефону: +7(843)-212-32-83
- Заполнение формы на сайте
Мы работаем круглосуточно, расположены в удобном месте с бесплатной парковкой. Мы предоставляем готовое заключение и CD-запись исследования уже через 15-20 минут.